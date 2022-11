Al Gf vip Antonino e Oriana al capolinea. Lui triste per la figlia, lei: “A me manca il cane”

BOLOGNA – La coppia Antonino – Oriana tramonta prima di nascere. Motivo? Un paragone piuttosto infelice sfuggito alla sexy concorrente venezualana che non è piaciuto all’ex di Belen Rodriguez e lo ha fatto ragionare in prospettiva. “Ti capisco, anche a me manca tanto il mio cane“, ha risposto Oriana Marzoli ad Antonino Spinalbese che le stava esternando il dispiacere e la nostalgia per la sua bimba all’esterno, la piccola Luna Marì di un anno e mezzo, avuta da Belen. Apriti cielo. L’hairstylist non l’ha presa bene. Lei si è poi affrettata a chiedere scusa, spiegando che non voleva essere indelicata, ma lui non ha nascosto le sue perplessità. E, parlando più tardi con altri concorrenti, ha detto di aver capito da questo che Oriana non fa per lui.

“VOGLIO LA FERRARI, TE SEI UNA PORSCHE”

A Oriana ha spiegato che non si era offeso per la frase in sè, ma che questa lo aveva fatto riflettere. Perchè lui, essendo padre, aveva la bambina come priorità. Oriana, invece, non aveva nascosto le sue remore per la malinconia esternata da lui per la bambina (“Ancora? Ma che esagerazione”). Antonino ha quindi detto alla venezuelana: “Posso dirti che qua dentro possiamo continuare a stare insieme, a conoscerci, ma una volta che esco fuori da qui, il mio primo pensiero sarà quello di andare a prendere mia figlia”. E la frase detta da lei (quella del cane) “mi resterà qua”, ha detto indicandosi la gola. “È come se avessi toccato un punto che mi tocca tanto. Mi devo accontentare? Non voglio accontentarmi“. E qui gli è sfuggita una frase infelice quanto quella del cane, perchè a lei ha detto: “Voglio di più. Voglio una Ferrari, va bene? Te sei una Porsche“. Oriana ci è rimasta molto male e piàù tardi, sfogandosi con altre concorrenti, ha detto loro che lui non voleva più conoscerla per colpa di quella frase.

“HO CAPITO CHE LEI NON VA MOLTO IN LÀ”

Parlando con Charlie Gnocchi a cui stava tagliando i capelli, Antonino ha definito “scivolone” la frase di Oriana e ha spiegato che questo lo ha parecchio colpito, facendolo ragionare sul fatto che loro due non potranno mai avere una relazione in qualche modo seria. “Da questa frase ho capito che per me lei più di tanto non può arrivare in là in una conversazione“, ha detto Spinalbese.

