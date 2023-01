Il televoto del Gf Vip è stato truccato per favorire Antonella? Signorini fa chiarezza

ROMA – Antonella Fiordelisi è sempre più protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la love story con Edoardo Donnamaria (i ‘Donnalisi’, li ha soprannominati il popolo dei social) finita in malo modo e le scintille con Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, senza dimenticare la figuraccia con il latino, sono scoppiate le polemiche su un presunto televoto pilotato per favorirla.

Il caso è nato durante l’ultima puntata del 2022, andata in onda il 26 dicembre: in quell’occasione, Antonella è stata scelta come la preferita del pubblico da casa, sollevando un polverone sui social. L’hashtag #televototruccato è schizzato in tendenza, con il pubblico del web a insinuare che qualcuno avesse pilotato la votazione per fare finire Oriana in nomination.

L’anomalia era stata segnalata anche dalla ‘bastarda col tablet’ Giulia Salemi, sempre pronta a captare gli umori della rete. “Questo verdetto è molto strano perché il web per la maggior parte è contro Antonella“, aveva dichiarato nel corso della puntata. Pronta la replica del conduttore Alfonso Signorini: “Questa è la prova che il giudizio del web non rispecchia quello dei telespettatori“. E il padrone di casa ha ricordato che in passato “personaggi che sul web erano fortissimi non hanno vinto il Grande Fratello”.

Ma la polemica non si è ancora spenta: nel numero di ‘Chi’ in edicola da oggi, è lo stesso direttore Signorini a rispondere alla lettera di una telespettatrice che scrive “non ho mai voluto credere che il Gf fosse pilotato, ma dopo la puntata di ieri sera non ho più dubbi: ancora mi sto chiedendo chi potrebbe aver eletto la Tontonella come preferita, non faccio altro che leggere in giro cose negative su di lei e io stessa non la sopporto”.

Il conduttore del reality show ha replicato così: “Lo confesso, la vittoria al televoto di Antonella ha stupito anche me. Al punto che ho chiesto in azienda una verifica nei sistemi di votazione, che già di loro filtrano eventuali sistemi di manomissioni telematiche. Mi hanno confermato che non c’è stata nessuna irregolarità. Questa volontà del pubblico legalmente e chiaramente espressa va dunque rispettata, anche se non è condivisa”, conclude Signorini. Sperando di placare gli animi sulla ex schermitrice.

