Gf Vip, la struggente lettera di Attilio Romita a Mimma: “Sono rimasto solo”

ROMA – Momenti duri per Attilio Romita nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex mezzo busto della Rai non ha più avuto notizie della compagna Mimma Fusco, dopo i suoi atteggiamenti intimi con la compagna di avventure Sarah Altobello. Un bacio a stampo tra i due e la dichiarazione “La porterei nel van“ dell’ex giornalista al coinquilino Antonino Spinalbese hanno fatto traboccare il vaso. Mimma ha quindi deciso di entrare a gamba tesa nel reality con una lettera al vetriolo che lasciava presagire la fine della storia d’amore con Romita. Tant’è che da allora la donna è scomparsa. Un duro colpo per il Vippone che ha deciso di scrivere anche lui una lettera alla sua amata, per chiederle scusa, sperando così di riconquistarla. “Sono rimasto solo- dice Romita in confessionale in un video andato in onda ieri sera- Sto scrivendo a una persona che non mi ha voluto manco fare gli auguri di Natale”.

Non riuscirei ad essere mai più felice se dovessi perderti.

La lettera di Attilio per Mimma. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/ebJuSn2Hwr — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 2, 2023

LA LETTERA DI ATTILIO ROMITA ALLA COMPAGNA MIMMA

Amore mio, passeremo il capodanno lontani e questo mi rattrista. mi fa male pensare che al mio rientro a casa non troverò la Mimma che vorrei. So bene che il mio comportamento nella casa ti ha ferita. Ti ho mancato di rispetto per qualche ora, con parole e atteggiamenti che mi hanno reso irriconoscibile ai tuoi occhi. Un momento di debolezza che non mi perdonerò mai. Ora, però, ti chiedo di fare uno sforzo per capire che l’avventura del Gf non è facile. Mi sei mancata più di quanto tu possa immaginare. So di aver detto stupidaggini per le quali ti chiedo scusa. Qui mesi di distacco da te, mi hanno confermato che non riuscirei mai più a essere felice se dovessi perderti. Guardandoci negli occhi, sono convinto che potrei convincerti che l’uomo e il professionista che hai conosciuto è sempre qui per te, e per sempre se lo vorrai. Amore mio, ti auguro buon anno con tutto il cuore. Ti amo.

