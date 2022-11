Al Gf Vip Oriana attacca Antonella: “Sei gelosa di me”, e il popolo web la ama

ROMA – Al Grande Fratello Vip si accende lo scontro tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. L’influencer di origini venezuelane si è fatta subito notare nella casa e non solo per il suo temperamento. Oriana si allena spesso in costume da bagno, mostrando il suo fisico definito e la cosa sembrerebbe infastidire le compagne della casa. Prima tra tutte Antonella. Ad accusarla ieri sera in diretta tv è stata la stessa Oriana, sottolineando come l’influencer campana abbia mostrato di essere una persona gelosa già la settimana scorsa, durante l’ingresso nel reality di Micol Incorvaia, ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, compagno di casa con il quale sta intrecciando una storia d’amore.

Antonella ieri sera è stata anche protagonista di un’aspettata sorpresa, che ha lasciato tutti a bocca aperta (Oriana compresa), quando l’ex fidanzato, Gianluca, è entrato nella casa per confessarle di essere ancora innamorato di lei.

ORIANA CHE APPENA VEDE ENTRARE L’EX DI ANTONELLA RIMANE SCIOCCATA È TUTTI NOI #gfvip pic.twitter.com/OczTiKee0c — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 7, 2022

L’ATTACCO DI ORIANA AD ANTONELLA

“Si vede che è gelosa, parla solo del mio fisico- ha dichiarato Oriana, interrogata al riguardo da Alfonso Signorini- Sei tu che hai fatto vedere a tutti di essere gelosa, invidiosa”, ha aggiunto rivolgendosi alla sua compagna di casa. “C’è differenza tra essere gelosi e invidiosi”, ha ribattuto Antonella.

Oriana: -“Amore sei tu quella che ha fatto vedere a tutti che sei gelosa, invidiosa come ti pare”

Antonella: -“C’è differenza tra gelosa e essere invidiosi, sai qual è la differenza o no?”

Oriana: -“Si amore te la posso spiegare in spagnolo se vuoi”



LA CAZZO DI ORIANA 🔥 #GFvip pic.twitter.com/YXG5xycVPI — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) November 7, 2022

Oriana ha anche accusato Antonella di essere falsa: “Fai tutta la simpatica e ora che parli con lui (Signorini), fai così l’arrabbiata”.

IL WEB IMPAZZISCE PER ORIANA DEL GRANDE FRATELLO

Se le compagne di casa non vanno matte per Oriana, lo stesso non può dirsi del popolo web. L’essere sopra le righe dell’influencer venezuelana e la sua schiettezza spopola sui social, dove una pioggia di cinguettii con il suo nome l’ha portata oggi ad essere tendenza su Twitter.

“Ora a ma secondo te è gelosa di te Antonella?!”



“E ODDIO BEH SI VEDE.”

Oriana💀 #GFvip pic.twitter.com/idxwr2lxEw — 𝙣𝙞𝙘𝙤𝙡𝙚🐧 (@imnichi_) November 7, 2022

Antonella: “Io non sono pazza”

Oriana: “Nono, lo sei”



QUESTO BLOCCO MI STA FACENDO GODERE COME NON MAI #gfvip pic.twitter.com/z3qbHQF8Hq — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 7, 2022

“Antonella prima fa la carina con me e poi mi prende in giro. Ha fatto una figura di merda da sola”



ORIANA TI PREGOOOO#gfvip pic.twitter.com/Qugc69Exga — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 7, 2022

