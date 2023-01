Gf Vip, tra Antonella ed Edoardo la rottura è totale: “Oriana gli ha toccato il pacco”, “Mi fa vomitare”

ROMA – Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello Vip è andato in scena un durissimo confronto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Convocati insieme in Mystery dal padrone di casa Alfonso Signorini, i due hanno ripercorso gli ultimi giorni burrascosi, culminati con il Capodanno trascorso da separati.

L’ATTACCO DI EDOARDO AD ANTONELLA

Il conduttore del reality ha mostrato una clip in cui, dopo aver festeggiato il nuovo anno con qualche bicchiere di troppo, Edoardo si lasciava andare a considerazioni pesantissime verso Antonella: “Meno male che hanno visto tutti lo schifo che fa, per me è catarro, vomito e diarrea. Si butta addosso ad Andrea, balla come una tr…“. Signorini ha ripreso Donnamaria per quelle parole, e il ragazzo ha chiarito: “Non mi riferivo a lei ma al suo modo di comportarsi con me. Se una persona per attirare la mia attenzione deve usare un altro ragazzo, nonostante le abbia detto che mi dà fastidio, che devo dire? Mi fa vomitare”.

ANTONELLA TIRA IN BALLO ORIANA

Prontissima la replica infuocata di Antonella: “A Capodanno Oriana, che lo ha fatto palesemente apposta, gli ha messo la mano sul pacco e lui si è messo a ridere, poi si è messa a gambe aperte su di lui ed Edoardo non le ha detto ‘oh, bella, spostati’, cosa che mi aspetto da un uomo. Durante il giorno quando ci sono i suoi amici non mi considera e di notte mi provoca. Io una persona così non la voglio, prima non era così. Perché non l’ho cercato per chiarire? Perché per me era già finita. L’amore l’hai perso”, ha detto in modo netto all’ormai ex fidanzato.

SIGNORINI SFERZA I ‘DONNALISI’

A quel punto, Signorini è intervenuto per rimproverare Antonella ed Edoardo: “Abbiamo sentito espressioni tremende ed evitabili, è quel genere di spettacolo che la gente non vuole vedere. Nemmeno alle quattro di notte e dopo due bicchieri di troppo. Fatelo a casa vostra”. E poi ha chiesto un’ultima volta ai ‘Donnalisi’ se esiste ancora un futuro. Da Edoardo è arrivata una mezza apertura: “Finché non ammetterà di aver sbagliato, è impossibile”. Chiusura totale invece per Antonella: “No. Per me il rispetto è la prima cosa, l’amore viene dopo”.

E ORIETTA DIFENDE EDOARDO: “ANTONELLA MALEDUCATA”

Sulla rottura tra i due è intervenuta anche l’opinionista Orietta Berti, che si è schierata nettamente dalla parte di Donnamaria: “Antonella l’ha sempre trattato male, è arrogante, maleducata e vuole sempre avere ragione lei. Io sono dalla parte di Edoardo”, ha detto tra gli applausi del pubblico in studio e mandando in visibilio anche gli utenti sui social.

Orietta: -“Antonella l'ha sempre trattato male lei è arrogante, maleducata e vuol sempre avere ragione lei.

Un uomo così, va all'inferno non al paradiso te lo dico”



