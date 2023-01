Matrimonio per Pamela Prati e Marco Bellavia? “Mi ha fatto la proposta”

ROMA – Fiori d’arancio per Pamela Prati e Marco Bellavia? A quanto pare l’ex conduttore di Bim bum bam, che ha abbandonato la casa del Gf Vip dopo essere stato vittima di bullismo, avrebbe fatto la proposta alla sua amata. Ad annunciarlo è stata la stessa Pamela Prati durante la puntata del reality andata in onda ieri sera.

L’ex soubrette però non ha ancora accettato la proposta dell’ex coinquilino, con il quale è scoppiato l’amore una volta abbandonata la casa: “Tu sai che i matrimoni non mi portano fortuna- le parole di Prati a Signorini- Quindi ci sto pensando”.

La storica ballerina del Bagaglino è infatti finita al centro delle polemiche a causa della love story con il promesso sposo Mark Caltagirone, quando si è scoperto che in realtà l’uomo non esisteva. In tanti non hanno creduto alla buona fede di Pamela Prati, tra loro anche Orietta Berti che al Gf Vip ha apertamente espresso la propria opinione al riguardo, generando un’ondata di apprezzamento dal web.

