Al Gf la figuraccia di Antonella col latino, e il web se la ride: “Guarda che sei al Grande fratello”

BOLOGNA – Ha voluto fare la splendida, citando una frase in latino, ma ha sbagliato. Figuraccia ieri sera al Gf Vip per Antonella Fiordelisi, criticata da molti sui social per la brutta ‘litigata’ con Guendalina Tavassi andata in onda durante la puntata di ieri ma ancora più per la mancaza di ironia che in generale la contraddistingue.

LA CITAZIONE SBAGLIATA

Durante lo scambio acceso con la sorella di Edoardo, a un certo punto Antonella se n’è uscita – con una pronuncia un po’ incerta – con la frase “Quousque tandem abutere patientia mia?”. Ahi, non l’avesse mai fatto. Ha incassato uno stop dopo l’altro. E il web sui social ha cominciato a prenderla in giro, facendole notare che stava partecipando a un programma come il Grande Fratello e “basta parlare latino“.

La prima è stata Guendalina che l’ha subito bloccata: “È inutile che parli latino, io ho fatto il classico. Qui siamo al Grande fratello e si parla l’italiano. Non sei venuta qui a fare l’avvocato. O vuoi dire le declinazioni latine al Grande Fratello Vip? Lupus, lupi? Rosa, rosae?”. Poi ha preso la parola il conduttore Alfonso Signorini per dirle che aveva sbagliato: “Antonella, però non si dice così. Si dice ‘Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra?'”, ovvero ‘Fino a quando dunque, Catilina, abuserai della nostra pazienza?’. Infine è tornata sull’errore anche l’opinionista Sonia Bruganelli pochi minuti dopo. “Antonella, abbiamo glissato sul tuo latino per non farti fare figuracce. Alfonso ti ha corretta”. Sul latino, dal canto suo, Antonella ha detto di aver omesso volutamente la citazione a Catilina, visto che stava parlando con un’altra persona. E ha chiamato Guendalina Tavassi “Floriana“. Poi nel dialogo con lei ha anche detto: “Io almeno faccio vedere quello che ho studiato“.

LA RIVOLTA DEL WEB CONTRO IL LATINO

Insomma, di certo non una bella figura per Antonella Fiordelisi, non nuova a dirla tutta a sfoggiare termini latini un po’ a caso (per la verità sempre gli stessi). Tante volte, infatti, nelle scorse puntate, ha ripetuto “In telecamere veritas“. E sui social questo non è passato inosservato. Tant’è vero che sono incominiciati diversi tweet ironici sul suo conto. “Ti sei studiata due espressioni latine per sfoggiarle al Grande fratello”. “Forse non hai capito che sei in un programma trash“. E ancora: “Sul profilo instagram di Antonella non vedo pubblicazioni di testi in latino o citazioni di poesie. Ti presenti così, vai al gf e poi dovremmo star lì a sentire quelle 3 parole che ha imparato per darsi un tono?“. Oppure: “Io mi piscio con Antonella che parla latino, cita giovanna d’arco…scusate ma lo sa che sta al gf?”. Diversi utenti, poi, le ricordano che quando Guendalina Tavassi ha fatto il Grande Fratello lei “aveva ancora il biberon” e non sapeva neanche cosa fosse il latino. Qualcuno le fa notare: “Se dovevi fare latino e greco, tornavi a scuola”. Mentre qualcun altro fa ironia”: “Il latino al GF: abbiamo toccato vette altissime“.

LA LITIGATA CON GUENDALINA

Citazioni di latino a parte, la serata per Antonella non è certamente stata delle migliori. Molti infatti le hanno rinfacciato (sui social ma anche in studio) la mancanza di ironia e le brutte rispostacce a Guendalina Tavassi. La sorella di Eodardo, entrata per fare a lui una sopresa, ha poi però attaccato Antonella per alcune frasi da lei pronunciate sul fratello. E il discorso in poco tempo è degenerando facendo volare – da entrambe le parti – parole poco eleganti.

L’esordio di Guendalina è stato per riprendere Antonella di aver accusato Edoardo Tavassi di aver detto alcune cose alle spalle del fratello (Antonella nei giorni dopo l’entrata del vippone aveva sottolineato come non le fosse piaciuto che lui, entrando al Gf, si fosse detto – ovviamente con un’ironia che forse lei non ha effettivamente colto- in cerca della ‘madre dei suoi figli‘. Le ha rinfacciato anche di aver sparlato di Oriana e poi di esserci diventata amica (secondo Sonia Bruganelli lo ha fatto solo perchè Oriana Marzoli ha due milioni follower). E poi la ha attaccata: “L’ironia non la capisci, ma per capirla del resto ci vuole l’intelletto, non è colpa tua“. E poi, sul fratello, dice: “Non puoi permetterti di fare un discorso di selezione a mio fratello. Stavi con Gianlucas Casella o come si chiama, ‘Guardami negli occhi’ – battuta notevole -, poi qui dentro quel povero Edoardo, quell’anima pia, poi Antonino che ha riversato il suo interesse su altre persone che non sei tu. Forse ti piace anche mio fratello, cambia il cognome. Non sparlare di mio fratello, che è una persona intelligente e ironica“. Le ha poi detto che nella coppia Antonella-Edoardo, i Donnalisi, “non credi neanche te”. E ha pure coniato il termine “Tontonella“, dopo che Antonella la ha volutamente chiamata “Floriana” sbagliando il suo nome.

ANTONELLA: “SEI STUPIDA E VOLGARE”

Antonella ha più volte replicato interrompendola, continuando a dire “Stai calma” . E ancora: “Non parlare di intelletto, io le cose le dico in faccia. Non sei educata, perché non mi fai parlare”. E poi ci ha messo il carico da 90 con alcune frasi pesanti dette in chiusura: “Fate venire qua persone di basso livello. Secondo me sei anche un po’ stupida. Che volgarità”. E quando è tornata nella casa Edoardo non le ha fatto passare liscio il fatto di aver usato parole poco carine verso la sorella. “Non dici queste cose di mia sorella davanti a me, lo dici di là con i tuoi amici”. Edoardo, chiamato in causa, ha detto che sì, Antonella non era stata elegante, ma in realtà nemmeno Guendalina. “Si sono date della stupida a vicenda, non è stato bello“. In studio, a parte la frecciata di Sonia Bruganelli, anche Orietta Berti non ha avuto parole tenere per Antonella: “Hai ragione Guendalina che Antonella non sa neanche cosa sia l’ironia. Devi darti una regolata, non sei la più bella e la più furba della casa”.

