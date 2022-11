Giulia Salemi, ecco perché i social la ribattezzano ‘La bastarda col tablet’

ROMA – I social amano Giulia Salemi, punto. L’ex Gieffina riesce sempre a smuovere Twitter (e non solo).

Questa è stata la puntata di Giulia Salemi, del suo tablet e della sua tuta✨️#gfvip pic.twitter.com/4PU6e8WUsM — 𝐧 𝐢 𝐜 𝐨 𝐥 𝐞 🦋 (@itisnicoleeee) November 28, 2022

Ieri sera durante la diretta del GF Vip – dove la modella e conduttrice ha il compito di selezionare e leggere i tweet degli utenti per commentare quello che accade nella casa – l’attivista e influencer di origini iraniane ha voluto difendere Oriana Marzoli dalla pioggia di attacchi ricevuti. La Marzoli è coinvolta in una liaison con l’ex compagno di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese.

“Voglio fare una carezza ad Oriana” – ha detto Giulia Salemi – “vedere una donna trattata così è incommentabile. Chi sta facendo brutta figura non sei tu – ha detto ad Oriana – Forza sei una regina da reality”.

Il riferimento, non troppo velato, era agli attacchi ricevuti dalla concorrente venezuelana dall’opinionista Sonia Bruganelli, con la quale Salemi in queste puntate ha scambiato più di una frecciatina. “Scusami Giulia però – ha ribattuto Bruganelli – con il tablet in mano a ripetere quello che la gente sui social vuole che tu dica, non mi sta bene”.

“io non leggo solo i miei tweet, leggo quelli di tutti. È questa la cosa preoccupante”



Giulia Salemi la mia regina #gfvip pic.twitter.com/TsSmzSPLjg — Fabi⚡ (@fabilis_) November 29, 2022

Ma la rete ha già deciso: è Giulia Salemi, bellissima in tuta, la ‘Queen’ di questa puntata del GF Vip. Tanto da ribattezzarla ‘bastarda col tablet’ e lei – Giulia – ci scherza su.

giulia salemi tu sarai per sempre famosa pic.twitter.com/PCDS3abWIE — davide (@themiIovato) November 28, 2022

L’ironia di Giulia e la sua intelligenza saranno sempre la sua marcia in più …love you baby #gfvip ❤️❤️ #giuliasalemi #PRELEMI pic.twitter.com/IZWsS6fLMP — giulianelcuore (@giulianelcuore) November 28, 2022

