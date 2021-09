Paralimpiadi, per Raimondi pokerissimo di medaglie. Oro Italia nell’handbike a squadre

Dal nostro inviato Mirko Gabriele Narducci

(Foto Bizzi/CIP)

TOKYO – L’Italia è medaglia d’oro nel team relay di handbike ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Al Fuji International Speedway, gli azzurri Luca Mazzone, Paolo Cecchetto e Diego Colombari hanno conquistato la 50esima medaglia della spedizione azzurra in Giappone. Numeri subito migliorati grazie al bronzo nel lancio del disco di Oney Tapia e agli argenti nel nuoto di Antonio Fantin, Simone Barlaam e Stefano Raimondi.

ALTRA MEDAGLIA PER TAPIA NEL DISCO

Oney Tapia è medaglia di bronzo nel lancio del disco maschile F11 ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Nella finale disputata all’Olympic Stadium l’azzurro – alla seconda medaglia giapponese dopo l’altro bronzo nel getto del peso – ha lanciato a 39.52 metri, chiudendo dietro al brasiliano Alessandro Rodrigo da Silva, medaglia d’oro e record paralimpico con 43.16, e all’iraniano Mahdi Olad, argento con 40.60.

TAPIA: “NON SONO SODDISFATTO, HO VOGLIA DI RIVINCITA”

“Non sono soddisfatto, questa è la mia specialità e non sono riuscito a esprimermi come avrei voluto. Ma se ho portato a casa questo risultato vuol dire che è questo che potevo fare. La pioggia e la pedana scivolosa hanno inciso moltissimo sulla mia prestazione, anche se nel corso della gara sono riuscito a migliorarmi”. Lo ha detto Oney Tapia, parlando in zona mista dopo la finale disputata all’Olympic Stadium in cui ha conquistato il bronzo. “Ho pensato ‘o la va o la spacca’, e alla fine qualcosa ho portato a casa. Non sono molto contento ma va bene così, vorrà dire che da domani avrò ancora più voglia di rivincita”, ha concluso l’azzurro.

LA SCHEDA DEL ‘GUERRIERO’ ONEY

Nato a L’Avana (Cuba) il 27 febbraio 1976, Oney Tapia è alla sua seconda Paralimpiade dopo Rio 2016, in cui vinse l’argento sempre nel lancio del disco. L’azzurro fa parte del Gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre e ha debuttato in Nazionale nel 2015. Il suo soprannome è ‘Guerriero’, perché nella sua vita ha sempre praticato sport, passando dalla boxe al baseball fino al rugby prima dell’incidente sul lavoro che gli ha cambiato la vita: un grosso tronco lo colpisce in volto e lo rende cieco. “Ma lo sport mi ha dato tanta energia, mi ha aiutato a recuperare gran parte della mia personalità”. All’atletica si avvicina per caso: “Nel 2013 mi è stato chiesto di partecipare ai Campionati Italiani a Siracusa”, racconta. In quell’occasione l’italocubano stabilisce subito il primato nazionale nel disco. “Del mio sport amo il momento in cui il disco parte: mi dà un senso di libertà”.



L’atleta cui si ispira è la madre, lanciatrice di giavellotto, mentre come portafortuna ha le immagini delle sue tre figlie. Nel 2017 partecipa al programma tv ‘Ballando con le Stelle’ in coppia con Veera Kinnunen e anche lì, complice il suo animo competitivo, si mette in gioco e trionfa. Un anno dopo decide di mettere nero su bianco la sua storia, raccontandola nel libro ‘Più forte del buio. Niente può fermare i miei sogni’. È ambasciatore dello Sport Paralimpico.

FANTIN VINCE L’ARGENTO NEI ‘SUOI’ 400 SL

Antonio Fantin è medaglia d’argento nei 400m stile libero S6 ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Nella finale disputata all’Aquatics Centre, il nuotatore azzurro ha chiuso alle spalle del brasiliano Talisson Henrique Glock. A completare il podio il russo Viacheslav Lenskii. C’era grande attesa per la prova di Fantin, che ieri nei 100 sl ha vinto l’oro stabilendo il nuovo record mondiale e considera i 400 sl la ‘sua’ gara, dopo aver vinto l’oro ai Campionati mondiali 2017 e 2019.

BARLAAM SECONDO NEI 100 FARFALLA

Simone Barlaam è medaglia d’argento nei 100m farfalla S9 ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Il nuotatore milanese ha concluso al secondo posto la finale disputata all’Aquatics Centre. Per lui è la seconda volta sul podio in questi Giochi, dopo l’oro nei 50 sl con nuovo record paralimpico.

POKERISSIMO DI MEDAGLIE PER RAIMONDI

Stefano Raimondi è medaglia d’argento nei 100m dorso S10 ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. L’azzurro, nella finale all’Aquatics Centre, ha toccato per secondo dietro all’ucraino Maksym Krypak che ha firmato il nuovo record del mondo (57.19). Questa è la quinta medaglia conquistata dal 23enne veneto a Tokyo, all’esordio alle Paralimpiadi: prima erano arrivati l’oro nei 100 rana, gli argenti nei 100 farfalla e nella staffetta 4×100 sl e il bronzo nei 100 sl.