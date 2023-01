Al Gf vip Micol e Tavassi al capolinea? La lite di Capodanno: “Non ti ho dato del cesso”

BOLOGNA – Brutto litigio di Capodanno al Grande fratello Vip per Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi: la coppia, che nelle ultime settimane sembrava essere finalmente sbocciata, potrebbe essere dunque già vicino al capolinea. Il litigio è finito con Tavassi che ha invitato a uscire Micol dal van, dove i due hanno di recente spesso dormito insieme, e l’ha congedata con queste parole: “Ciao Micol, non ti voglio vedere mai più, sono disgustato. Prego, vai. Complimenti, brava, Antonella 2.0“. Un’ultima stoccata, questa, che è stata un duro colpo per Micol, visto che Antonella Fiordelisi è sempre stata molto invisa a entrambi e tra loro erano intercorso punzecchiature, frecciate e anche vere e proprio litigate. Micol, molto scossa, ha reagito al suo invito a uscire continunando a ripetere più volte “Ti sei completamente bevuto il cervello“. Alla fine dal van è uscito lui.

IL CAPODANNO “ROVINATO“

Ma come mai hanno litigato? A quanto pare di capire lei, che pure è una ragazza con grande senso dell’umorismo e autoironica, aveva negli ultimi tempi accusato le sue battutine sul suo aspetto fisico. La sera di Capodanno, dopo un’ennesima battuta o qualcosa del genere, lei gli fa capire che se l’è presa. Lui, spiega dopo parlando con lei, prova a riavvicinarsi a lei per ricucire una due tre volte (anche in prossimità del brindisi di mezzanotte) ma senza successo. Alla fine lui si stranisce e va a rintanarsi nel van, accusandola di avergli rovinato il capodanno. È proprio lì che va in scena un tentativo di chiarimento che non fa che peggiorare le cose e finisce appunto nel peggiore dei modi.

“CI BOMBARDIAMO DI BATTUTE DALLA MATTINA ALLA SERA”

Micol, nel discutere, cita a lui un paio di battute che la hanno infastidita, come “Sei bella anche quando sei un cesso“, oppure “Non ti struccare“. Lui, però, non la prende bene. Di fatto per Tavassi quello che dice Micol non esiste. La accusa di dire “una cosa che non è vera” (e addirittura per farle capire quanto ci stia rimanendo di sasso di vedersi rinfacciare una cosa del genere la accusa di aver detto una frase campata per aria, che lei non ha mai pronunciato: ‘Te hai detto che mia sorella è una mignotta’, ‘Ma quando mai’, ‘Appunto’). E poi: “Noi due ci bombardiamo di battute dalla mattina alla sera“, ricorda Tavassi alla ragazza, come per sottolineare che sono solo battute. E ad altri concorrenti, più tardi, dirà: “Io non posso stare con gente che si innervosisce per le mie battute, io ci campo di battute e mi circondo di persone che le capiscono”.

Micol: “Noi scherziamo quando c’è da scherzare, mi sono mai incazzata? Fino a ieri dicevi sei bella pure quando sei un cesso”

EdoT: “Ciao Micol, non ti voglio vedere mai più. Sono disgustato, Antonella 2.0”

EDOAA UN PO’ TOO MUCH ACCANNA DAI#incorvassi pic.twitter.com/19YsjxfhWR — ♡༄ puff (@4gaiia) December 31, 2022

“IO TI HO DETTO CHE SEI UN CESSO?”

Durante la discussione faccia a faccia, lei tenta di fargli capire perchè ci è rimasta male, gli fa notare che lui fa battute di questo tipo “in continuazione” e gli dice “Noi scherziamo quando c’è da scherzare”. Ma Tavassi, molto risentito e incredulo, le dice: “Io ti ho detto ‘Sei un cesso’? Quindi tu stai insinuando che io sto con una che mi fa schifo, che io ti denigro. Anche tu mi dici che sono un cesso, quando lo dici a me pensi che io ci credo?”. E poi, all’ennesima citazione di una battuta da parte di lei, Tavassi perde le staffe: “Basta, non ti voglio più vedere, vai. Complimenti, Antonella 2.0″.

IL MAGONE DI LEI: “IO VORREI PIACERGLI”

Micol è visibilmente dispaciuta e scaccia anche Daniele Del Moro, che subito aveva cercato di andarle vicino per sostenerla. Sfogandosi più tardi con altri concorrenti (tra gli altri Giaele e Luca Onestini) dice che in realtà lei non si è offesa per le battute, perchè sa che scherza, ma ci rimane male perchè vorrebbe “piacere a lui come donna” e non sa come fare.

“Lui non le deve evitare queste battute perché a me fanno ridere, solo che quando mette in discussione la mia femminilità, perché io voglio essere donna per lui come devo farglielo capire? Ogni volta quando mi devo vestire di sera, io penso che voglio piacere a lui”❤️‍🩹#incorvassi pic.twitter.com/Yn7i1GrCMZ — ♡༄ puff (@4gaiia) January 1, 2023

