Gf Vip, Soleil attacca l’ex Onestini: “È un manipolatore”. Lui: “Ancora inviperita. Ma fatti una vita”

ROMA – Soleil Sorge non le manda a dire e al Gf Vip in qualità di opinionista va all’attacco contro Luca Onestini. L’influencer, chiamata a sostituire Sonia Brugarelli nella puntata del 26 dicembre, sulla coppia Nikita-Luca non ha avuto dubbi: “Luca è un grandissimo giocatore di reality, è incredibile. Lui è entrato lì dentro, si è attaccato alla prima dinamica gentilmente offerta da Nikita. Poi quando Nikita ha capito che c’era qualcosa che non andava, lui lì se ne è lavato le mani e addirittura è stato in grado di manipolare l’intera casa contro di lei. Chapeau, sei davvero un maestro in questo”.

Onestini si è difeso spiegando le proprie ragioni: “Ti ricordo che mi sono allontanato io, non lei”. Ma Soleil, che con il modello ha avuto una relazione iniziata grazie al programma ‘Uomini e Donne’, non ci sta e ribadisce: “Loro avevano un bellissimo rapporto e lei le ha chiesto: ‘Fammi sapere se possiamo andare oltre o dobbiamo fermarci qui e se dobbiamo fermarci aiutami a farlo’. E lì lui non si è fermato e lei ha iniziato a farsi due domande. Io ti conosco Luca. Por favor”. A spezzare una lancia in favore di Onestini è intervenuta Orietta Berti: “Io fin da principio ho sempre pensato che lui se ne fregava di Nikita. I suoi occhi erano freddi. Forse lei si è innamorata”.

Soleil punge in maniera molto decisa Luca… e la sua visione del suo rapporto con Nikita è chiarissima. #GFVIP

ONESTINI SI SFOGA: “QUESTA È ANCORA INVIPERITA, MA FATTI UNA VITA”

Finita la diretta il modello si è sfogato con Patrizia Rossetti: “Ma questa è ancora inviperita, ma fatti una vita”, ha dichiarato riferendosi alla ex. “Continua ad avercela con me, quando quello che dovrebbe avercela…”, ha commentato riferendosi al fatto che la loro relazione si è interrotta a causa dell’influencer e non sua. “Per me quando una relazione è finita è finita. Per me non esisti più”, ha aggiunto.

