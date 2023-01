Gf Vip, Antonino lascia la casa per problemi di salute

BOLOGNA – La comunicazione ufficiale del Gf Vip parla di “accertamenti medici“: problemi di salute per Antonino Spinalbese, che nel pomeriggio del 31 dicembre è uscito dalla casa del Grande fratello Vip. Il coiffeur che ha avuto una figlia da Belen Rodriguez, entrato al Gf Vip come concorrente dall’inizio di questa settimana edizione, soffriva da tempo di mal di schiena per via di una cisti al coccige e il motivo dell’uscita potrebbe essere legato a questo disturbo. Ma nel comunicato ufficiale del Grande Fratello non è specificato nulla quindi non si sa. La notizia della sua uscita temporanea ha provocato preoccupazione tra i suoi fan, anche perchè Antonino è uno dei personaggi più amati del Gf Vip 7. Quando rientrerà?

Antonino Spinalbese è uscito temporaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per sottoporsi ad accertamenti medici. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 31, 2022

Al Gf Vip Antonino si è messo in luce sopratuttto in quanto calamita per il sesso femminile: di recente ha un flirt con la bella venezuelana Oriana Marzoli (finito a male parole e freddezza), ma fin dalle prime settimane aveva avuto un avvicinamento sentimentale con Ginevra Lamborghini (stroncato sul nascere dalla eliminazione di lei per la vicenda di Marco Bellavia). E ancora: è stato ‘vicino’ a Giaele De Donà (tanto che a uncerto punto sui era parlato di triangolo) e pare che continui a non trovarlo indifferente nemmeno Antonella Fiordelisi, da molti additata come presa da Antonino a dispetto della travagliata love story (tra piazzate e riavvicinamenti) che continua a vivere con Edoardo Donnamaria. Durante i mesi vissuti dentro alla casa del Grande Fratello, Antonino ha raccontato il grande amore per la piccola Luna Marì, la bimba di quasi due anni avuta da Belen Rodriguez, ha avuto parole positive anche per Belen (nonostante la loro storia sia finita in modo burrascoso i due sono riusciti a mantenere tutto sommato un buon rapporto) e pur essendo un uomo di poche confidenze ha fatto anche qualcosa di sè: tre settimane fa ha ricevuto la visita delle sue due sorelle, a cui è legatissimo.

