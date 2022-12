Clizia Incorvaia difende Micol e minaccia di querela il papà di Antonella: “Il Gf è solo un gioco”

BOLOGNA – Dice che il Grande fratello “è un gioco” e invita a “ridimensionare tutto” e a tenere i piedi per terra. “Sembra che ci sia l’elezione del presidente della Repubblica”, mentre “si tratta semplicemente del televoto di un programma televisivo“. Nelle scorse ore Clizia Incorvaia, sorella di Micol, alla vigilia della nuova puntata del Gf Vip che vede sua sorella a rischio eliminazione (è al televoto con Luciano Punzo e Patrizia Rossetti), ha lanciato un messaggio in cui sembrava quasi rassegnata all’uscita di Micol dalla casa più spiata d’Italia: “So già come andrà“, ha detto Clizia in una storia video postata ieri sera su Instagram, spiegando che tante persone “stanno strumentalizzando e scrivendo cose assurde“. E aggiunge: “Io so già che quello che succederà domani sarà la cosa giusta, perchè il Grande fratello è un gioco, io sono contenta di come mia sorella abbia affrontato tante difficoltà e cattiverie gratuite, dando un bell’esempio di donna stupenda che in che in tv mancava, So già come finirà”.

LEGGI ANCHE: Gf, Antonino se ne va? Charlie Gnocchi espulso? Cosa succede stasera

“L’IGNORANZA È UNA BRUTTA BESTIA”

Ma il suo discorso non è finito: non solo Clizia spara contro l’ignoranza (“è una gran brutta bestia”), ma sembra anche annunciare altro, forse un’azione legale contro qualcuno: “Io e la mia famiglia- dice Clizia- per preservare l’onore e il decoro di mia sorella MIcol stiamo valutando le opportune azioni”.

LEGGI ANCHE: Al Gf Vip arriva l’ex fidanzato di Antonella: “Tu mi ami ancora, guardami negli occhi”

LE PAROLE DI STEFANO FIORDELISI

Non è ben chiaro a chi si riferisca l’ex gieffina, di certo c’è che in rete circola il nome di Stefano Fiordelisi, papà di Antonella, che nelle scorse ore sui social ha pubblicato un brutto attacco a Micol Incorvaia (che sui aggiunge a precedenti prese di posizione poco simpatiche contro Micol anche la sorella). L’ha definita “frustrata” per il fatto che Edoardo Donnamaria non si sarebbe realmente innamorato di lei (come invece sta succedendo a detta sua con Antonella) e ha ricordato anche la parola ‘Buscetta’ che nel 2020 costò la squalifica dal Grande fratello a Clizia Incorviaia. Il tutto per difendere la figlia Antonella, che Micol avrebbe definto “limitata” forse convinta che i microfoni non registrassero le sue parole. Sul padre di Antonella si era parlato lungamente, alcune settimana fa, a proposito dell’entrata in scena dell’ex ragazzo della figlia, che aveva fatto una sorpresa ad Antonella per dirle che la amava ancora e per invitarla a diffidare di quanto fatto e detto dal padre, che a suo dire l’aveva incoraggiata a buttarsi tra le braccia di Edoardo anche proprio per allontanarlo da lui.

Oggi Stefano Fiordelisi ha deciso di vincere la palma d’oro in degrado e tossicità #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/1sLX8DEE2Y — Soqquadro (@gicarestik2) December 4, 2022

LEGGI ANCHE: Al Gf Vip entrano nuovi concorrenti, ecco chi sono

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it