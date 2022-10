In Brasile Lula rieletto per un terzo mandato

ROMA – Luiz Inacio Lula da Silva è stato rieletto per un terzo mandato alla guida del Brasile: lo indicano i risultati del ballottaggio con Jair Bolsonaro, capo di Stato uscente, staccato di quasi due milioni di preferenze.

LEGGI ANCHE: Il ricercatore brasiliano Pimentel: il 30 ottobre vince il ‘voto utile’, la spunta Lula

Lula, già al potere tra il 2003 e il 2011, ha superato i 59 milioni e 630mila voti e, come si legge sull’app ufficiale del conteggio elettronico, risulta “eletto matematicamente”.

Bolsonaro è indietro con 57 milioni e 675mila preferenze ricevute e diventa il primo presidente del Brasile a fallire la conferma alle urne. In termini percentuali, Lula ha ottenuto il 50,83 per cento dei consensi. A votare per Bolsonaro invece il 49,16 per cento, in quella che il quotidiano Folha de Sao Paulo ha definito un’elezione segnata da “una forte polarizzazione”.

LEGGI ANCHE: “Vi racconto Bolsonaro, estremista cristiano violento”

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it