Dopo quattro anni rallenta la deforestazione dell’Amazzonia

ROMA – Rallenta la deforestazione dell’Amazzonia: lo indicano dati diffusi in Brasile dall’Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), un ente federale specializzato in questo tipo di rilevazioni. Stando alle sue stime, nei primi sei mesi di quest’anno è stato disboscato circa il 33 per cento di territorio in meno rispetto allo stesso periodo del 2022. Le rilevazioni sono fondate su allarmi e segnalazioni relative a 2650 chilometri quadrati a fronte di un dato dell’anno precedente di circa 4mila chilometri quadrati.

Queremos chegar na COP 28 com um projeto único dos países que tem floresta amazônica no mundo. E o mundo rico precisa cumprir aquilo que promete. Estou cobrando o que já prometeram, senão as coisas não funcionam. — Lula (@LulaOficial) July 6, 2023

COINCIDENZA CON IL CAMBIAMENTO POLITICO

L’inversione di tendenza è coincisa con l’inizio della presidenza di Luis Inacio Lula da Silva, dopo quattro anni consecutivi di incrementi durante il governo del precedente capo di Stato, Jair Bolsonaro. La difesa dell’Amazzonia, presentata come patrimonio di biodiversità non solo del Brasile ma dell’umanità, è stata una delle promesse di Lula durante la campagna elettorale.