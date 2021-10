Green pass, al drive-in di Aosta tamponi gratis per chi ha ricevuto la prima dose di vaccino

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 31 ott. – Il drive-in di Aosta apre ai tamponi antigenici rapidi gratuiti per gli utenti che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid-19 e che sono in attesa della validità del Green pass, che si acquisisce solo 15 giorni dopo la vaccinazione. Lo ha comunicato l’Usl della Valle d’Aosta in una nota. La misura è stata attivata su specifiche indicazioni regionali.



Il tampone gratuito verrà effettuato solo previa presentazione del certificato di avvenuta vaccinazione ed esclusivamente nel lasso di tempo che intercorre tra la vaccinazione in prima dose e il quindicesimo giorno.