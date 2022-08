Sei bus al giorno collegheranno il litorale ionico lucano a Milano, Torino e Roma

POTENZA – Fino al 10 dicembre sei bus giornalieri, per un totale di 300 posti, partiranno dalle stazioni di Nova Siri Marina e Metaponto, in concomitanza con gli orari di arrivo e partenza dei Frecciarossa da e per Milano/Torino e dei due Intercity da e per Roma. Lo rende noto Trenitalia.

I viaggiatori diretti al Nord e nella Capitale possono usufruire di tre bus in partenza da Nova Siri Marina e diretti a Metaponto, rispettivamente alle 5, 7:30 e 13:30, a seconda che si viaggi sul Frecciarossa diretto a Torino o si scelgano i due Intercity con destinazione Roma. Viceversa, tre corse giornaliere collegano Metaponto con Nova Siri Marina alle 12:21, 21:26 e 23:26, rispettivamente in coincidenza con l’arrivo del Frecciarossa da Milano e dei due Intercity da Roma. Tutte le corse fermano a Scanzano e Policoro, le principali località della costa ionica lucana.

“L’offerta di Trenitalia – è scritto in una nota – in continuità con quanto realizzato nel periodo estivo in collaborazione con le Regioni Basilicata e Calabria per incentivare il turismo di prossimità, fa un ulteriore passo in avanti connettendo tutti i giorni, festivi compresi, i territori del litorale ionico lucano con le principali città del Paese. L’attivazione dei nuovi servizi va incontro alle esigenze dei lucani che si spostano per motivi di studio e lavoro, fuori regione, favorendo soluzioni di viaggio intermodali e sostenibili”.

