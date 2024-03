Regionali Basilicata, Renzi: “Sosterremo Vito Bardi”. Tajani: “Può starci anche Calenda…”

In tv a Mezz'ora, Matteo Renzi annuncia il sostegno al candidato di centrodestra Vito Bardi. Tajani: "Se si allarga il confine anche con il candidato di Azione, siamo ben contenti"

ROMA – “Marrese in Basilicata? Non lo sosterremo. Appoggeremo Vito Bardi, un centrista supportato dal centrodestra che ha governato bene“. Lo dice il leader Iv, Matteo Renzi, intervenuto alla trasmissione in Mezz’ora.

TAJANI: “FI ATTRATTIVA, DOPO RENZI ANCHE CALENDA PUÒ SOSTENERE BARDI”

“Il sostegno di Renzi a Bardi? Oggi Calenda ha detto che certamente non andranno con il candidato di sinistra, quindi se si allarga il confine anche con il candidato di Azione, siamo ben contenti. La stessa cosa potrebbe accadere anche in Piemonte e guarda caso queste cose accadono sempre con i presidenti di Forza Italia”. Lo dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto alla trasmissione in Mezz’ora.