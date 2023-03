Rebus Altaroma, la fashion week è a rischio. La Regione: “Stanziati 500 mila euro, aspettiamo la Camera di commercio”

ROMA – Era luglio 2022 quando, durante l’edizione estiva della Roma Fashion Week, Regione Lazio, Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma e Agenzia Ice, davano notizia del potenziamento di ‘Altaroma’, manifestazione importantissima non solo per gli addetti ai lavori ma anche per la città.

Oggi però Altaroma è in liquidazione: quello che doveva essere un ‘fisiologico’ passaggio, da società a fondazione, sembra essersi incagliato. Dipendenti, Accademie, scuole e giovani designer sono in attesa di pianificare vite, lavoro e calendari. La società alle prese con le attività liquidatorie non risponde e per questo l’agenzia Dire chiede dunque risposte e chiarimenti sugli sviluppi futuri ai ‘soci’ istituzionali.

Ricostruiamo i fatti. Durante la manifestazione dello scorso luglio agenzie stampa e quotidiani annunciavano la nascita di una ‘Fondazione’ entro la fine dell’anno: “Abbiamo approvato una norma di legge, ci sono gli accordi dei soci e stiamo andando avanti con gli incontri- aveva detto l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, Paolo Orneli- La fondazione è uno strumento adatto a generare ulteriori collaborazioni. Aspetti tecnici operativi sono in corso”. E il Presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti dichiarava: “Un cambio di passo, entro la fine dell’anno, trasformerà Altaroma in una struttura più aperta, più solida e che potrà lavorare tutto l’anno”.

Ancora, l’8 novembre 2022, il sindaco Gualtieri – tra i successi della giunta capitolina elencati nel primo Rapporto alla città – citava proprio la Fashion Week di Altaroma, rilanciando la rinascita di un settore che ha un passato glorioso nella città eterna.

Altaroma, Società partecipata da Camera di Commercio di Roma, Regione Lazio, Comune di Roma (attraverso Risorse per Roma) e città Metropolitana di Roma, ha consolidato in questi anni un ruolo strategico di Roma nel sistema moda italiano, accendendo i riflettori sulle generazioni di domani.

Con la presidenza di Silvia Venturini, la manifestazione ha agito da incubatore nazionale creando un circuito virtuoso volto allo scouting e alla promozione di studenti di moda, piccoli artigiani, designer emergenti e nuovi talenti. Definita ai microfoni dell’Agenzia Dire “La fashion week degli sconosciuti che un giorno saranno noti” dalla Presidente Fendi, Altaroma è vetrina e trampolino di lancio verso Firenze, Milano e il resto del mondo.

TAGLIAVANTI: DA REGIONE LAZIO OK A FONDAZIONE, ATTENDIAMO INCONTRO

“Aspettiamo che la Regione Lazio rafforzi un suo orientamento. Proprio ieri è arrivata in Camera di Commercio una lettera da parte del presidente che ribadiva l’interesse alla creazione della fondazione, e noi abbiamo appreso con soddisfazione la riconferma di questo orientamento da parte della Regione nonostante il cambio di colore politico”. Così all’agenzia Dire il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, a proposito della liquidazione di Altaroma e della nascita della Fondazione.

In questo momento, ha spiegato Tagliavanti a margine di un evento nella sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, “c’è un dialogo con gli altri soci, in particolare Regione e Comune, per continuare a investire sulla moda. Ricordiamo che la Camera di Commercio da sempre ha investito in questo settore, che è importante anche in quanto elemento identitario della città di Roma e non solo come settore produttivo”.

ANGELILLI: STANZIATI 666MILA EURO, DISPONIBILI A TAVOLO CON COMUNE E CCIAA

“La Regione Lazio per la trasformazione di Altaroma in Fondazione ha già dimostrato il proprio impegno con uno stanziamento di 500mila euro per la creazione dell’ente e di ulteriori 166mila euro per coprire le spese di esercizio (cifra superiore a quanto messo a disposizione in passato per la kermesse di moda). Confermiamo la disponibilità al progetto e restiamo in attesa che la Camera di Commercio (socio di maggioranza) convochi, insieme a Roma Capitale, un tavolo di lavoro per la costituzione effettiva della nuova Fondazione, nella consapevolezza di quanto un settore come quello della moda sia strategico per Roma in termini di occupazione e attività economiche e produttive”. Lo comunica in una nota la Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli.