Altaroma, ecco le sneakers nel Metaverso: l’idea di un giovane imprenditore fiorentino

ROMA – Sneakers dal design contemporaneo e completamente riciclabili arrivano nel Metaverso. È l’idea di David Braccini, 25 anni, di Firenze. Il giovane imprenditore è il founder di ‘DotZero’, un brand, o meglio, una tradizione calzaturiera che guarda al futuro tra tecnologia e sostenibilità per una nuova generazione di prodotti e consumatori.

Zero plastica, zero acqua e biologiche al 100%, le calzature ‘streetwear’ nascono da una produzione sostenibile in ogni fase. Infatti, sono pensate per non avere una fine. “Abbiamo pensato a una scarpa che potesse essere riciclata all’infinito per non impattare sull’ambiente alla fine del loro ciclo di vita”, ha raccontato David all’agenzia Dire, in occasione della Roma Fashion Week di Altaroma. “Le nostre sneakers camminano nel futuro rispettando la tradizione inossidabile degli artigiani locali”, ha aggiunto il founder.

Ma come si realizzano delle scarpe a impatto zero sull’ambiente? Dopo anni di ricerca su materiali, David Braccini ha puntato tutto sugli scarti del legno che, una volta lavorati, si trasformano in biopolimeri, che hanno la forma dei chicchi del riso ma gommosi. Materiale che viene usato per realizzare suole e alcuni accessori per la scarpa. Con un altro processo di lavorazione, invece, lo stesso materiale può diventare filato per essere utilizzato per la tomaia (la parte superiore della scarpa).

Come tutte le sneakers di lusso anche le ‘DotZero’ possono essere personalizzate. E non solo. Avvicinando lo smartphone alla scarpa, si può accedere alla sua ‘carta di identità’ digitale e all’NFT (un contenuto digitale che rappresenta oggetti del mondo reale) del prodotto. Contenuti digitali che possono ‘far camminare’ le ‘DotZero’ nel Metaverso tra avatar e spazi virtuali immersivi da esplorare.