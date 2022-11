Roma punta su giovani e periferie per rilanciare il fashion design

ROMA – Succede a Roma che studentesse e studenti di scuole superiori siano i protagonisti di due sfilate che si terranno all’interno dei plessi scolastici, in periferia, in una manifestazione aperta al territorio e alla città. Riflettori accesi dunque sul talento e sulla creatività di ragazze e ragazzi, molti dei quali non ancora maggiorenni, che avranno la possibilità di vedere i loro lavori in ‘passerella’ e l’opportunità di presentarli al quartiere e a chiunque decida di saperne di più.

SCUOLE APERTE PER LE SFILATE DI STUDENTESSE E STUDENTI

Il primo appuntamento presso l’Istituto Comprensivo Via Poppea Sabina è alle 16.30 del 17 novembre con la sfilata ‘Young Fashion Talents’, mentre il secondo con la sfilata ‘Living-art’ è il prossimo 30 novembre, a partire dalle ore 16.30, presso l’Istituto di Istruzione Superiore Pertini Falcone, nella sede di via Olina, in occasione del centenario del quartiere di Torre Maura.

Il progetto, nato dalle sinergie costruite da Roma Capitale, Accademia di Belle Arti di Roma, Fondazione Mondo Digitale, Liceo Pertini Falcone, Liceo artistico Enzo Rossi e istituto comprensivo Via Poppea Sabina intende raccontare l’idea di una originale corrente estetica e di pensiero, caratterizzata da una visione innovativa della moda, dalle tecniche sartoriali e dall’esaltazione del fatto a mano, come identità espressiva e culturale di ciascuno studente delle diverse istituzioni di formazione coinvolte. Abiti e accessori rappresentano la celebrazione delle tecniche artigianali e artistiche, unite a una solida conoscenza della storia dell’arte e della moda che accolgono la sfida sulla sostenibilità, in particolar modo sulle progettazioni di collezioni di moda partendo da tessuti organici e bioplastiche, per capi di abbigliamento a basso impatto ambientale, fino a progetti di fabbricazione digitale di arredi urbani per vivere al meglio il proprio quartiere.

Due appuntamenti che si posizionano nel quadro ideale che proietta Roma nell’ottica di ‘Capitale della moda’, una visione che sposta il centro della città anche nelle periferie.

ANGELUCCI: “LA SETTIMANA DELLA MODA DEVE ARRIVARE IN PERIFERIA”

“Il nostro obiettivo- ha spiegato il presidente della commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali di Roma Capitale, Mariano Angelucci- è promuovere e rilanciare il settore della moda e del fashion design sul territorio di Roma, accompagnando le sfilate delle grandi maison a quelle che hanno come protagonisti indiscussi i giovani studenti e designer. Queste sono occasioni per valorizzare il talento giovanile, stiliste e stilisti che rappresentano il futuro della moda italiana”.

E tra i successi della giunta capitolina elencati proprio ieri, nel primo Rapporto alla città del sindaco Gualtieri, c’è la moda con la Fashion Week di Altaroma. Tutto dunque sembra davvero far sperare in una rinascita di un settore che ha un passato glorioso nella città eterna. Ancora il Presidente Angelucci, presentando le sfilate dei giovani, ha affermato che “La settimana della moda deve arrivare in periferia”.

A CHE PUNTO È LA FONDAZIONE ALTAROMA?

Lo scorso luglio, proprio durante l’ultima edizione della Roma Fashion Week tutte le istituzioni presenti, Regione Lazio, Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma e Agenzia ICE, sembravano essere d’accordo nella volontà di un potenziamento di una manifestazione importantissima non solo per gli addetti ai lavori ma anche per la città. Agenzie stampa e quotidiani annunciavano dunque la nascita di una ‘Fondazione’ entro la fine dell’anno: “Abbiamo approvato una norma di legge, ci sono gli accordi dei soci e stiamo andando avanti con gli incontri- aveva detto l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, Paolo Orneli- La fondazione è uno strumento adatto a generare ulteriori collaborazioni. Aspetti tecnici operativi sono in corso”. E il Presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti dichiarava: “Un cambio di passo, entro la fine dell’anno, trasformerà Altaroma in una struttura più aperta, più solida e che potrà lavorare tutto l’anno”.

LEGGI ANCHE: Silvia Venturini Fendi: “Con la Roma Fashion Week di Altaroma la città ha cambiato pelle”

Appuntamenti ed eventi di questa giunta capitolina confermano dunque moda e giovani al centro di una nuova idea di città, ma per fare il grande passo e vedere davvero i riflettori puntati su ‘Roma Capitale della moda’ si attende che quanto annunciato lo scorso luglio diventi realtà.

La fine dell’anno è quasi arrivata.

