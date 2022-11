Aumenti in vista per biglietti e abbonamenti Atac. La Regione prova a stopparli

ROMA – ROMA – Il 2023 porterà aumenti nei biglietti e abbonamenti per i mezzi pubblici a Roma. Lo prevede il contratto di servizio siglato fra Trenitalia e la Regione Lazio nel 2018 e valido fino al 2032, al cui interno sono inserite le tariffe dei ticket Bit Metrebus, il biglietto integrato a tempo.

DI QUANTO AUMENTANO I BIGLIETTI ATAC

Dall’1 agosto 2023, i prezzi dovrebbero essere adeguati con il biglietto classico da 100 minuti che passerebbe da 1,50 a 2 euro, l’abbonamento mensile da 35 a 46 euro e quello annuale da 250 a 350 euro. Aumenti non da poco, soprattutto in un periodo di inflazione, e che potrebbero aggravare ulteriormente la situazione economica di molte famiglie che vivono o lavorano nella Capitale.

LA REGIONE LAZIO PROVA A SCONGIURARE I RINCARI

“In queste ore la Regione Lazio sta lavorando per scongiurare l’aumento del costo dei biglietti Atac, previsto per il 2023. Il nostro obiettivo è reperire i fondi necessari in modo da non ledere i bilanci delle aziende coinvolte“, scrivono in una nota il presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori, e l’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità, Mauro Alessandri. L’obiettivo, spiegano dalla Giunta, è “evitare assolutamente che l’aggravio dei costi ricada sulle tasche degli utenti, e in particolare sulle fasce più deboli della popolazione”.

Dalla Regione fanno poi notare che “l’aumento del biglietto comporterebbe inevitabilmente un aumento dell’uso dei mezzi privati, a scapito della qualità dell’aria e dell’ambiente in cui viviamo e che sentiamo il dovere e la necessità di tutelare, sempre”.

MELEO (M5S): “DA EVITARE AUMENTI CON DISAGI GENERALIZZATI”

Di “notizia che lascia basiti” parla Linda Meleo, ex assessora ai Trasporti di Roma Capitale. “Se il servizio fosse regolare e capillare, tutti gli utenti sarebbero disposti a pagare di più. Invece abbiamo un disagio generalizzato, con metro ferme ogni giorno per guasti e bus che saltano almeno una corsa su dieci. Per non parlare della Roma-Lido, la cui cessione alla Regione Lazio non ha minimamente tutelato gli utenti. Aumentare il costo di biglietti e abbonamenti sarebbe un durissimo colpo per le famiglie, già vessate da inflazione e aumento del costo dell’energia”.

Per Meleo, “non è difficile quindi prevedere un aumento dell’evasione, con la conseguenza che il servizio continuerà a essere sostenuto da sempre meno persone che pagheranno sempre di più: un circolo vizioso che questa amministrazione deve assolutamente scongiurare”.

