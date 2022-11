Caos a Roma, metro B interrotta tra San paolo e Castro Pretorio: pendolari in strada

ROMA – Forti disagi per gli utenti della linea B della metro di Roma. La circolazione, infatti, è interrotta nella tratta San Paolo-Castro Pretorio “per eseguire un intervento tecnico”, fa sapere Atac, che precisa: “Stiamo organizzando un servizio bus sostitutivo. Bus in arrivo sulla tratta interrotta compatibilmente con le condizioni del traffico”. Il risultato è che diverse centinaia di persone si sono ritrovate in strada in attesa di salire sul primo mezzo a disposizione per arrivare a destinazione. Probabilmente in ritardo.

“Sono in corso le attività per il ripristino della tratta San Paolo-Castro Pretorio interrotta per attività di controllo sui sistemi di alimentazione elettrica. I tecnici ATAC sono sul posto e stanno operando per ridurre al minimo i tempi dell’intervento. Nel frattempo è stato attivato un servizio sostitutivo bus di superficie. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito atac.roma.it. ATAC si scusa per il disagio”. Lo precisa in una nota l’azienda capitolina dei trasporti.

LA NOTA DELL’ATAC

