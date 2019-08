Berlusconi attacca: “Salvini voleva Di Maio e ha consegnato il paese alla Sinistra”

ROMA – In questi giorni di crisi “il fatto che la Lega ha proposto fino all’ultimo la sciagurata formula del governo gialloverde per noi è un problema politico molto serio sul quale tutti gli elettori di centrodestra devono riflettere seriamente perchè così si è consegnato il paese alla sinistra”. E’ l’attacco che il leader di Forza Italia lancia al Carroccio, parlando alla Camera dopo le consultazioni con Conte.

Per l’ex cavaliere “In tutti i comunicatori c’è una consapevolezza della profondità e della follia della crisi che stiamo attraversando, spero che potremo guardare insieme al futuro senza le preoccupazioni che oggi ci impensieriscono davvero”.

Berlusconi aggiunge: “Il primo banco di prova per il futuro governo, se partirà, è la manovra economica: la riduzione della spesa improduttiva e il rilancio degli investimenti” sono misure necessarie “per uscire dalla stagnazione a causa delle politiche sbagliate” del precedente governo.

“Sarebbe un errore madornale l’aumento dell’Iva. Un pericolo da scongiurare a ogni costo così come ogni aumento della pressione fiscale o qualunque patrimoniale sulla casa e sui risparmi. Solo il taglio delle tasse e il contenimento della spesa pubblica sono condizioni per far ripartire la crescita e l’occupazione”, sottolinea Berlusconi.