Ecco gli 11 valdostani per le Olimpiadi invernali di Pechino

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 30 gen. – Saranno 11 i valdostani che parteciperanno ai Giochi olimpici invernali di Pechino. Accanto ai medagliati olimpici Federico Pellegrino (argento nella Sprint in tecnica classica dello sci di Fondo a PyeongChang 2018) e Federica Brignone (bronzo nel gigante dello sci alpino sempre a PyeongChang, alla quarta Olimpiade dopo Vancouver 2010, Sochi 2014 e PyeongChang) sono stati convocati i fondisti Francesco De Fabiani e Greta Laurent (entrambi alla terza partecipazione olimpica come Pellegrino, dopo Sochi 2014 e PyeongChang), e gli snowboarder Francesca Gallina e Lorenzo Sommariva, i biatleti Michela Carrara, Samuela Comola, e Didier Bionaz. Oltre agli Azzurri, saranno in Cina i due gressonari Karen e Mark Chanloung, che rappresenteranno la Thailandia nello sci di fondo.

La giunta regionale della Valle d’Aosta ha espresso soddisfazione per la convocazione di 11 sciatori valdostani su 118 atleti dell’Italia team. “Siamo orgogliosi e anche un po’ emozionati- ha detto l’assessore allo Sport, Jean-Pierre Guichardaz- per l’esito delle convocazioni. Accanto a campioni assoluti, testimonial della Regione nel mondo, come Brignone e Pellegrino, ci sono giovani talenti frutto del vivaio valdostano, nati e cresciuti nelle file degli sci club delle nostre vallate prima e del comitato valdostano Fisi Asiva poi”.

Per Guichardaz, “è solo grazie al certosino lavoro dei maestri di sci e degli allenatori di club e di comitato e della puntuale organizzazione di un movimento, quello valdostano, che, non dobbiamo dimenticarlo, conta su numeri esigui rispetto ad altre regioni, che i piccoli talenti hanno potuto e saputo crescere e raggiungere una convocazione olimpica che dev’essere solo un punto di partenza. Gli esempi di chi li ha preceduti saranno la forza di una carriera che tutta la Valle d’Aosta si augura possa portarli molto lontano. Ed ora pronti ad essere tifosi d’eccezione davanti alla televisione”.

Sono rimasti esclusi Elisa Brocard, fondista di Gressan, e Erjon Tola, sciatore alpino di Breuil-Cervinia con quattro Olimpiadi alle spalle per i colori dell’Albania.