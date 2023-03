Papa Francesco ricoverato al Gemelli, annullate le udienze

ROMA – Preoccupazione per Papa Francesco. Nel pomeriggio di oggi il Papa “si è recato al Policlinico Gemelli per sottoporsi ad ‘alcuni controlli precedentemente programmati'”, ma, a quanto si apprende sarebbe stato necessario il ricovero. Le udienze e le altre attività già calendarizzate per i prossimi giorni sarebbero in forse: quelle di giovedì e venerdì sono state già annullate.

Questa mattina il Papa aveva tenuto l’udienza generale in Piazza San Pietro con una catechesi incentrata sulla figura di san Paolo.