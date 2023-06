‘Addio Max Pezzali’: ancora una bufala sulla morte del cantautore

ROMA – Per la quarta volta in un decennio Max Pezzali è dato per morto. Si tratta dell’ennesima fake news sulla salute del cantautore che sta circolando nelle ultime ore sul web. Questa volta a fuorviare gli internauti è stata una testata giornalistica, che per parlare della possibilità di uno stop della sua carriera ha titolato così: “Addio Max Pezzali, sembra non esserci nulla da fare: una vera tragedia per tutta la nazione”. Fortunatamente, Max Pezzali sta bene, e anche la sua carriera musicale ha trovato nuovo vigore.

LE FAKE NEWS SULLA MORTE DI MAX PEZZALI

La prima volta che sul web circolarono notizie false sulla morte di Max Pezzali risale al 2014. Un blog parlò di un incidente stradale del cantautore mentre era in sella alla sua moto a Roma. Lo stesso Pezzali intervenne su Twitter per smentire la fake news: “Mi stanno chiamando in tanti riguardo a un mio presunto incidente in moto, ma posso affermare quasi con assoluta certezza di essere vivo!“. La bufala fu subito smentita, ma ritornò in auge l’anno successivo, nel 2015, e poi ancora nell’estate del 2021.