Max Pezzali: “Non sono un fenomeno ma faccio il Circo Massimo”

ROMA – In sella alla sua Harley per godersi il ritrovato sole di Roma. Max Pezzali è arrivato alla guida della sua moto nella Capitale per presentare lo show al Circo Massimo che lo vedrà protagonista il 2 settembre. Si intitola ‘Il Circo Max’ e sarà un grande festival di musica, una celebrazione della carriera di Pezzali e degli 883. Il live-evento, prodotto da Vivo Concerti, vedrà il cantautore per la prima volta nell’arena che, qualche giorno fa, ha visto protagonista Bruce Springsteen. Oggi l’incontro al Campidoglio con l’assessore allo Sport, ai Grandi Eventi, Turismo e Moda, Alessandro Onorato. “Per me Roma è sempre stata legata alle due ruote– spiega- per me il viaggio ha sempre rappresentato un viaggio di vita. Secondo me ci sono delle destinazioni che conquisti in moto, la motocicletta ti aiuta a conquistare ogni chilometro. Ti permette di percepire le differenze tra le varie città”.

DA SAN SIRO AL CIRCO MASSIMO

Due San Siro da tutto esaurito, 33 date sold out nei palazzetti, 120mila fan accorsi a cantare i suoi grandi classici. Sono questi i numeri che – solo nell’ultimo anno – hanno caratterizzato la carriera di Max Pezzali. “Non avrei mai pensato fosse possibile tutto ciò”, ne è certo il cantautore che oggi ha presentato a Roma ‘Il Circo Max’, lo show che lo vedrà protagonista il 2 settembre al Circo Massimo. “Ho realizzato un primo sogno con San Siro– dice- e questo è il secondo. È uno dei luoghi più importanti per quanto riguarda i live. Rientra in quei momenti in qui dici se fai questa cosa puoi pure smettere”.

Esibirsi al Circo Massimo, essere accolto in Campidoglio con l’assessore allo Sport, ai Grandi Eventi, Turismo e Moda, Alessandro Onorato per presentare lo show: sono tutte cose che “non avrei mai pensato di vivere”.

MAX PEZZALI: SARÀ UNA SPECIE DI FESTIVAL

A 55 anni Pezzali si conferma idolo di più generazioni e neanche questo lo avrebbe mai immaginato 30 anni fa: “Ai tempi eravamo due tamarri qualunque di provincia, senza delle caratteristiche da campioni. Eravamo ragazzi normali. Non sono un fenomeno“. ‘Il Circo Max’ sarà una specie di festival. Si inizierà nel tardo pomeriggio, per un concerto che durerà due ore e mezza abbondanti. Sul palco tanti ospiti. Sono stati già annunciati: Articolo 31, Colapesce e DiMartino, Dargen D’Amico, Paola & Chiara, Lazza e sangiovanni. Poi ci sarà anche un set di Deejay Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. “È bello poter condividere quel momento con chi ha vissuto questi 30 anni con me”, dice Max che nelle prossime settimane annuncerà nuovi ospiti.