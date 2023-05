In Valle d’Aosta via libera della Giunta alla firma del contratto regionale del comparto unico

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 28 mag. – Si può firmare il rinnovo del contratto regionale del comparto unico in Valle d’Aosta, che riguarda circa 4.500 lavoratori e sui cui tempi i sindacati avevano espresso preoccupazione. In una seduta straordinaria, la Giunta regionale ha deliberato l’autorizzazione al presidente del Crrs, il Comitato regionale per le relazioni sindacali, a sottoscrivere l’accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio economico 2019-2021 e modificare dell’accordo del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta. L’ipotesi di accordo era stata sottoscritta lo scorso 22 febbraio. “Con questa giunta straordinaria- ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin- abbiamo impresso un’accelerazione conclusiva all’iter amministrativo che consentirà di riconoscere ai dipendenti del comparto unico gli attesi arretrati”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it