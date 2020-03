Coronavirus, per marzo 600 euro ad autonomi e professionisti (sotto i 50 mila euro)

ROMA – “Ho firmato, di concerto con il ministro Gualtieri, il decreto che regola il funzionamento del ‘Fondo per il reddito di ultima istanza’ istituito dal decreto Cura Italia. Con questo strumento, per il mese di marzo diamo un sostegno al reddito pari a 600 euro a lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle casse di previdenza privata (es. ingegneri, architetti, commercialisti, avvocati) danneggiati dal Coronavirus”. Lo scrive su facebook Nunzia Catalfo, ministra del Lavoro.

“Questo importo- aggiunge- sarà riconosciuto ai lavoratori che abbiano percepito, nel 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro e ai lavoratori che, sempre nel 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus COVID-19″.

Si tratta di un primo intervento per fronteggiare immediatamente la situazione di emergenza. Siamo già al lavoro sulle nuove misure per il decreto aprile, dove l’obiettivo è di prevedere, per queste categorie di lavoratori, un indennizzo di importo superiore.

