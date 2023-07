Sardegna, squalo nuota a riva a Villasimius: panico in spiaggia

ROMA – Uno squalo di circa 2 metri è stato avvistato nelle acque cristalline di Villasimius, in Sardegna. L’esemplare, probabilmente una verdesca, è stato filmato più precisamente poco distante dalla riva di Costa Rei, frazione marittima di Muravera. Come riporta il Messaggero, i bagnanti sono usciti subito fuori dall’acqua, pronti a riprendere il momento con il cellulare. Il video ha fatto il giro del web, suscitando diverse preoccupazioni. In realtà, la presenza degli squali nel Mar Mediterraneo è un segnale di buona salute delle nostre acque. In generale, si spingono in prossimità della riva quando sono in cerca di cibo.

LA VERDESCA

Lo squalo azzurro, o verdesca, è una delle specie più prolifiche del Mar Mediterraneo. Rispetto ad alcuni suoi simili come il Grande Bianco, il Tigre o il Mako, non è considerato pericoloso per gli esseri umani, ma attacca solo se spaventato. Si tratta di una specie a rischio estinzione a causa delle sue pinne, utilizzate per alcune ricette orientali. Sono molto rari i casi di incidente di un bagnante con una verdesca.

