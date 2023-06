Squalo a Messina terrorizza i bagnanti: il video è virale

ROMA – Momenti di paura a Messina, dove uno squalo si è avvicinato ai bagnati che nuotavano a pochi metri dalla riva della spiaggia di Oliveri. Il video ha fatto il giro del web, suscitando diverse preoccupazioni. In realtà, la presenza di questi predatori nel Mar Mediterraneo è un segnale di buona salute delle nostre acque. Non è chiaro il motivo dell’avvicinamento dell’esemplare, che è stato identificato come una verdesca, specie considerata innocua per l’uomo. In generale, gli squali si spingono in prossimità della riva quando sono in cerca di cibo.

LEGGI ANCHE: Spagna, squalo si avvicina a riva e mette in fuga i bagnanti

LO SQUALO VERDESCA

Lo squalo azzurro, o verdesca, è una delle specie più prolifiche del Mar Mediterraneo. Rispetto ad alcuni suoi simili come il Grande Bianco, il Tigre o il Mako, non è considerato pericoloso per gli esseri umani, ma attacca solo se spaventato. Si tratta di una specie a rischio estinzione a causa delle sue pinne, utilizzate per alcune ricette orientali. Sono molto rari i casi di incidente di un bagnante con una verdesca.

LEGGI ANCHE: Squalo tigre attacca un pescatore: il video da brivido