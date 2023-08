ROMA – La sua pinna nera che spunta dalla superficie dell’acqua non desta preoccupazione quanto quella di uno squalo. Eppure, l’orca è in cima alla catena alimentare dei predatori marini. Non avendo un nemico naturale, domina incontrastata gli oceani e la sua estrema attitudine alla caccia la rende un predatore quasi infallibile. Ne è la prova, ad esempio, un video eccezionale in cui è stato immortalato il momento in cui un’orca attacca e uccide il più grande pesce esistente, uno squalo balena.

ORCA VS SQUALO BALENA

Lo squalo balena è il pesce esistente più grande del pianeta. Nonostante faccia parte della famiglia degli squali, è assolutamente innocuo. Si nutre prevalentemente di plancton e piccole forme di vita. Ma davanti alle temibili orche, anche il pesce più grande del mondo non ha scampo.

Nel video realizzato da James Moskito, CEO del tour operator californiano Ocean Safaris, durante una spedizione nel golfo di California, un’orca attacca uno squalo balena di circa 8 metri. Prima si avvicina alla preda cogliendolo dal basso, poi con assoluta dimestichezza ne squarcia il ventre, mangiando il suo fegato. Al termine del banchetto, risale satolla in superficie, mentre il corpo dello squalo balena affonda senza vita nell’oceano.

Si tratta di un video molto raro, probabilmente il primo di un’orca che attacca e uccide uno squalo balena adulto.