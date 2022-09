L’Italia verso Orban? Gaynet: “Sarà resistenza senza quartiere per i diritti”

ROMA – “Gli exit poll prospettano il Parlamento più a destra della storia repubblicana, ma le battaglie per i diritti non si fermeranno”. Così Rosario Coco, presidente di Gaynet.

“PRONTI ALLA MOBILITAZIONE PER EVITARE LA DERIVA”

“Le forze progressiste pagano aspramente divisioni e tentativi di alleanze confuse, una legge elettorale sbagliata che è stata colpevolmente lasciata in vigore, una stagione politica di indecisioni in cui su troppi temi, a partire dai diritti, non è stato ottenuto nulla in termini legislativi- dice Coco-. In attesa dei risultati finali, siamo pronti alla mobilitazione per difendere i diritti ed evitare la deriva verso la destra orbaniana e le politiche putiniane sui diritti”.

