Salvini: “Centrodestra in netto vantaggio, dico grazie già da ora”. Ma poi il silenzio

ROMA – “Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato! Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire grazie“. Così il leader della Lega Matteo Salvini su Twitter. Una battuta postata poco prima delle 23.30, quando erano usciti solo i primissimi exit poll.

LEGGI ANCHE: DIRETTA | Elezioni politiche, segui lo spoglio e i risultati

DOPO TWEET SALVINI, CALA IL SILENZIO NELLA SEDE DELLA LEGA

Dopo il tweet a caldo di Matteo Salvini, nella sede nazionale della Lega di via Bellerio a Milano cala il

silenzio. Al momento, ancora nessuna dichiarazione da parte degli esponenti della Lega, chiusi a seguire gli scrutini negli uffici della segreteria federale del Carroccio. Le proiezioni danno la Lega sotto il 10%, un risultato che rappresenterebbe un vero tracollo. Tra gli esponenti leghisti presenti in via Bellerio, oltre a

Matteo Salvini, il capogruppo in Senato Massimiliano Romeo, il senatore Roberto Calderoli, il deputato e coordinatore della Lega in Lombardia Fabrizio Cecchetti, la deputata Laura Ravetto e l’assessore regionale Stefano Bolognini.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it