Elly Schlein: “Daniela Santanchè deve rispondere agli italiani, non a noi”

ROMA – Daniela Santanchè? “La aspettiamo in aula non abbiamo capito quando verrà. Deve rispondere agli italiani, non a noi“. Così il segretario Pd Elly Schlein, intervistata su Raiuno a ‘Oggi è un altro giorno’.

“La mozione di sfiducia alla Santanchè? Intanto ascoltiamo cosa ha da dire in Parlamento“, dice ancora Schlein su RaiUno.

