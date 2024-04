VIDEO | Lautaro Martinez ‘di Sicilia’ festeggia lo scudetto ai giardini Naxos: tutti pazzi per il Toro catanese

Interviste, partecipazioni televisive, partite di beneficenza: iniziato per gioco adesso è ovunque un bagno di folla

ROMA – Tra Instagram e Tik Tok conta già migliaia di follower e il suo nickname, sosia-lautauro-official, è un ossimoro che dice tanto sulla lucida follia come ingrediente indispensabile a diventare influencer nell’era digitale. Neanche l’intelligenza artificiale sarebbe stata in grado di riprodurre una somiglianza tanto simile a quella tra Francesco Abate e il capitano dell’Inter fresca vincitrice dello scudetto. Per questo ragazzo di Catania, l’esperienza da controfigura iniziata un po’ per scherzo oggi gli regala interviste, partecipazioni a trasmissioni televisive, inviti a partite di beneficenza. Anche il gruppo comico ‘Gli autogol’ si è interessato a lui nel recente passato. Entrato ormai pienamente nel personaggio, non perde occasione per godersi questa celebrità di riflesso e postare scene da ordinaria superstar.

L’ultimo bagno di folla durante i festeggiamenti dello scudetto dei nerazzurri. Trascinato dai tanti tifosi in strada a intonare cori, è stato acclamato neanche fosse Lautaro Martinez…quello vero. Chissà se un giorno il destino farà incontrare questi due gemelli…del goal.