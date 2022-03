Manconi: “Siamo con la resistenza del popolo ucraino”

ROMA – “C’è la guerra ed è necessario scegliere e c’è un criterio semplice: stare sempre dalla parte delle vittime e quindi in Ucraina stiamo con la resistenza del popolo ucraino. Questa è la nostra filosofia, il principio dell’autodeterminazione e siamo lì a tutelare i corpi delle persone violate, la loro dignità”. Con queste parole dirette che affondano nella difficile attualità Luigi Manconi ha aperto il pomeriggio di arte e spettacolo con cui il mondo della cultura con autorità e artisti festeggia oggi al Maxxi di Roma i 20 anni dell’onlus per i diritti umani ‘A buon diritto’, da lui fondata e di cui è presidente, diretta da Valentina Calderone.

Ha parlato Manconi anche di altri diritti negati, come quelli di Eluana Englaro o Welby, costretti all’idratazione e alimentazione artificiale forzata. E ancora di Stefano Cucchi, Giuseppe Uva, e Regeni con i loro corpi straziati dagli abusi. “Abbiamo voluto guardare in faccia il male del mondo- ha detto ancora il presidente di ‘A buon diritto’- partendo dalle persone in carne ed ossa per arrivare alle questioni generali”.

Tra i nomi noti presenti oggi al Maxxi, Ilaria Cucchi, Lucia Uva, Mimmo Lucano, Emma Bonino. E poi gli artisti Sergio Staino che ha disegnato durante l’evento, gli attori Valerio Mastandrea, Valentina Carnelutti, Alessandro Bergonzoni, Caterina Corbi, Ascanio Celestini, i musicisti Andrea Satta e David Riondino, saranno per questa serata la voce di Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi, Mimmo Lucano e molti altri e altre, le cui vicende sono solo alcune di quelle per cui l’associazione si è impegnata per ottenere verità e giustizia.