Tg Scuola, edizione del 26 febbraio 2021

All’istituto Galilei di Crema studenti discutono di internet e gratuità

Renato Parascandolo, giornalista, ex dirigente Rai e membro dell’associazione per la tutela della libertà di stampa ‘Articolo 21’, ha incontrato gli studenti dell’istituto superiore ‘Galilei’ di Crema nell’ambito del progetto ‘Conosci, vivi e diffondi la Costituzione’. Il giornalista si è confrontato con i ragazzi sul tema dell’economia della gratuità e ha approfondito il rapporto tra informazione e nuove tecnologie. “La sfida di oggi– ha detto- è imparare a fare un uso positivo della comunicazione perché siamo invasi da troppi stimoli che non sappiamo distinguere”.

All’ITA Garibaldi di Roma si studia nel verde

Un’enorme oasi verde inserita nel tessuto urbano di Roma. Con vigneti, ulivi secolari, campi di grano e serre. È l’azienda agricola dell’Istituto ‘Garibaldi’ di Roma, il secondo istituto tecnico agrario più antico d’Italia, fondato nel 1872. Diregiovani.it, media partner del contest ‘AgriStudents 4 Future‘ promosso da Citynews, ha raccontato tutte le iniziative della scuola, dalla produzione dell’olio extravergine a quella del vino, dalla coltivazione del grano, alle attività nelle serre che sfruttano la tecnica dei pannelli galleggianti e l’idroponica.

All’istituto ‘Ovidio’ di Sulmona al via il progetto ‘Racconti democratici’

“Un progetto di portata nazionale che vuole contribuire alla promozione di una cittadinanza attiva, favorendo una cultura del rispetto e dei valori democratici”. Caterina Fantauzzi, dirigente del polo ‘Ovidio’ di Sulmona, descrive così ai microfoni di diregiovani.it il progetto ‘Racconti democratici’, che partirà a breve nell’istituto abruzzese. Gli studenti svilupperanno una campagna di comunicazione per la promozione della cittadinanza attiva e del rispetto dell’altro, per coinvolgere giovani e adulti sul tema dell’educazione interculturale.

Dalle scuole

Liceo Marconi di Pesaro

Al via il corso di giornalismo del progetto ‘Educare al rispetto’, promosso dalla scuola con diregiovani.it per affrontare il tema della violenza e della discriminazione a partire dalla tragedia della Shoah di Rom e Sinti.

Liceo Giulio Cesare di Roma

Gli studenti organizzeranno in orario extrascolastico i corsi sull’aborto e l’identitià di genere, che la dirigenza non aveva ammesso durante la Settimana dello studente.

Liceo Mamiani di Roma

Dopo l’occupazione, gli studenti hanno scritto un messaggio per ribadire le ragioni della protesta e assicurare che sono state rispettate le norme anti-Covid. Ma ammettono che sono stati registrati alcuni danni.

Istituto Galilei di Crema

Gli studenti hanno incontrato online Andrea Devicenzi, atleta paralimpico e formatore motivazionale.

Liceo Piazzi di Sondrio

Gli studenti diventano giovani cronisti grazie al progetto di giornalismo firmato diregiovani.it.

Liceo Ripetta di Roma

L’istituto ha approvato un regolamento per l’attivazione e la gestione della Carriera Alias, un profilo alternativo dedicato alle persone in transizione di genere.

Scuola primaria Ruggero Bonghi di Roma

Dodici alunni di 9 anni hanno scritto il libro ecologista ‘Quei sei contro l’inquinamento’, edito da Giunti.

Istituto Colombo di Roma

Presentato il laboratorio ‘Il dono’, che si inserisce nel più ampio progetto ‘A scuola di parità’, per portare nelle scuole il tema delle pari opportunità.