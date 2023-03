Tg Scuola, edizione del 24 marzo 2023

ARRIVANO IL DOCENTE TUTOR E IL DOCENTE ORIENTATORE

Uno stanziamento di 150 milioni di euro nel 2023, e l’istituzione di due figure professionali: il docente tutor e il docente orientatore. Sono i tratti principali del provvedimento sul docente tutor, presentato dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. “Con l’istituzione del tutor e del docente orientatore comincia la grande rivoluzione del merito”, ha detto il ministro. Dall’anno scolastico 2023/2024, il docente tutor avrà il compito di coordinare e sviluppare le attività didattiche a favore di una personalizzazione dell’istruzione nelle classi terze, quarte e quinte delle secondarie di secondo grado, favorendo il recupero per i ragazzi che manifestano maggiori difficoltà e consentendo a quelli che hanno particolari talenti di potenziarli. Il docente orientatore dovrà invece favorire le attività di orientamento per consentire ai ragazzi di fare scelte in linea con le loro aspirazioni, potenzialità e progetti di vita, nella consapevolezza dei diversi percorsi di studi e/o di lavoro e della varietà di offerte dei territori, del mondo produttivo e universitario.

LA CLASSIFICA DELLE MIGLIORI UNIVERSITÀ DEL MONDO

È stata pubblicata l’edizione 2023 del report QS World University Rankings by Subject, la speciale classifica che valuta l’offerta didattica degli Atenei sulla base delle valutazioni offerte da docenti e ricercatori di altre Università dai datori di lavoro. Il ranking ha confermato il primato della Sapienza di Roma, prima al mondo nella materia ‘Classics and Ancient History’. Si tratta dell’unico primato dell’Italia su un totale 54 materie rilevate. Il bottino più ampio è degli Stati Uniti con 32 prime posizioni, a seguire il Regno Unito con 15. Analizzando le prime 10 posizioni delle varie graduatorie, l’Italia è presente in 7. Sapienza si è classificata inoltre in tutte e 5 le aree e in 43 materie, posizionandosi tra i primi 50 atenei al mondo in 7 materie e tra i primi 100 al mondo in 21 materie. “Un risultato che ci colloca tra i migliori atenei al mondo”, ha commentato la rettrice Antonella Polimeni.

VALDITARA: POTENZIARE LE DISCIPLINE STEM

“Dobbiamo recuperare i gap che penalizzano in particolare le studentesse e le regioni del Sud, per questo metteremo a disposizione 660 milioni di euro per potenziare l’insegnamento delle STEM”. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara intervenuto al convegno della Fondazione ‘I Lincei per la scuola’ sull’insegnamento della Matematica. In collaborazione con l’Accademia dei Lincei e con l’Unione Matematica Italiana, il Ministero ha allo studio modalità didattiche nuove e sempre più efficaci, e ha proposto all’Accademia di contribuire alla formazione dei docenti STEM.

“Valorizzeremo anche le Olimpiadi della matematica”, ha aggiunto il Ministro, “occorre stimolare un cambiamento culturale che generi interesse ed entusiasmo nei giovani su tutto il territorio nazionale verso discipline fondamentali per una piena cittadinanza attiva e per la crescita del Paese”.

LA BIENNALE DEI LICEI ARTISTICI SALPA PER BARCELLONA CON ‘VIAGGIARTE’

Un viaggio per raccontare via mare l’arte dei giovani italiani. È la traversata che ha come titolo ‘Viaggiarte – Dall’Art alla Startup – Art for a Green Future’ . Un vero e proprio viaggio di istruzione e formativo, dedicato alla cultura della progettualità, alla diffusione della cultura digitale e allo sviluppo delle capacità di comunicazione. Saranno 173 le opere raffigurate nei pannelli tratti dal catalogo edito da Gangemi e 300 gli studenti che, con i loro docenti, si divertiranno a bordo tra esperienze formative, l’inaugurazione della mostra e performance artistiche. La ‘Nave della Biennale’ è un evento cresciuto nell’ambito della Biennale dei Licei Artistici Italiani, promossa e finanziata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e realizzata dall’Associazione Amici della Biennale (ABiLiArt), con il supporto della Rete Nazionale dei Licei Artistici (ReNaLiArt). La quarta edizione, dedicata al tema del Futuro, ha coinvolto 174 Licei Artistici italiani, di cui 141 selezionati e 139 partecipanti alla Mostra.