Tg Cultura, edizione del 26 gennaio 2023

LE 10 CITTÀ FINALISTE ‘CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA’ 2025

La Giuria per la selezione della ‘Capitale italiana della cultura’ 2025 ha individuato i 10 progetti finalisti, presentati dalle seguenti città: Agrigento, Aosta, Assisi (Perugia), Asti, Bagnoregio (Viterbo), Monte Sant’Angelo (Foggia), Orvieto (Terni), Pescina (L’Aquila), Roccasecca (Frosinone) e Spoleto (Perugia).Le singole proposte saranno illustrate alla Giuria nel corso di audizioni pubbliche, così come previsto dal bando, che si svolgeranno in presenza nei giorni 20 e 21 marzo 2023, a Roma, nella sede centrale del ministero della Cultura.

DAGLI USA TORNANO IN ITALIA 60 OPERE TRAFUGATE

Sessanta reperti archeologici, per un valore di 20 milioni di dollari, sono tornati in Italia dagli Stati Uniti, dov’erano stati commercializzati da trafficanti internazionali, grazie a una operazione portata avanti dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio culturale insieme al New York County District Attorney’s Office. Tra le opere d’arte più preziose trafugate e messe sul mercato illecito, un affresco pompeiano raffigurante ‘Ercole fanciullo con serpente’ del I secolo dopo Cristo, una testa marmorea di Atena. “Questa operazione è frutto di una attività corale e di una collaborazione internazionale. Tanto altro dovrà essere fatto su questo fronte. Ci sono anche altre cose di cui vogliamo assicurare il rientro e la collaborazione è la strada giusta”, ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

OSCAR 2023, I CANDIDATI: ITALIA IN CORSA PER MIGLIOR CORTO

L’Academy Award ha annunciato le candidature per i Premi Oscar 2023. E l’Italia c’è: Alice Rohrwacher fa parte della cinquina in corsa per il miglior corto con il suo ‘Le pupille’, prodotto da Alfonso Cuaron e basato su una giornata di alcune ragazze nel periodo dell’Italia fascista. E a centrare la candidatura è anche Aldo Signoretti per i trucchi del biopic ‘Elvis’. La cerimonia di consegna degli Oscar 2023 si terrà domenica 12 marzo a Los Angeles e sarà presentata dall’anchorman Jimmy Kimmel. A fare incetta di candidature sono stati le commedie Everything Everywhere All at Once (11 nomination) e Gli spiriti dell’isola (9 candidature), ma non mancano ‘The Fabelmans’ di Steven Spielberg e il colossal ‘Avatar: la via dell’acqua’.

ALLA GALLERIA BORGHESE DI ROMA UN 2023 TRA ARTE E NATURA

Roma e l’Italia viste dagli artisti stranieri. E’ il tema del programma espositivo 2023 della Galleria Borghese. Il nuovo anno si caratterizza per la mostra di arte contemporanea ‘Giuseppe Penone. Gesti Universali’ con l’intento di riattivare quel naturale scambio osmotico fra il museo e il parco circostante. In primavera poi ecco ‘Dosso Dossi. Il fregio di Enea’, che ricostruisce il rapporto tra la pittura e il paesaggio, su quanto l’ambiente e i materiali della natura siano stati ispirazione e oggetto dell’attività degli artisti. In autunno, infine, la mostra ‘Il tocco di Pigmalione. Rubens e la scultura a Roma’. Tre appuntamenti che rappresentano “un viaggio fondamentale alla scoperta del patrimonio culturale italiano e della collezione Borghese in particolare”, li ha definiti la direttrice della Galleria, Francesca Cappelletti.