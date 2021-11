Il grido delle lavoratrici Whirlpool: “Da tre anni subiamo violenza fisica e psicologica”

ROMA – Sono arrivati anche oggi sotto al Ministero dello Sviluppo economico i lavoratori Whirlpool dello stabilimento napoletano di via Argine, da tre anni in lotta per il mantenimento del posto di lavoro. “La gente come noi non molla mai”, cantano in corteo avvicinandosi al ministero, dove poco dopo le 12 è cominciato l’ennesimo confronto per sbloccare la situazione. Gli operai sono giunti in pullman ad Anagnina e poi ha raggiunto in metro il centro della città.

Le lavoratrici Whirlpool hanno associato alla protesta anche le celebrazioni per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. “Da tre anni stiamo subendo violenza fisica e psicologica”, urla al megafono Carmen, accompagnata da altre colleghe nella protesta.