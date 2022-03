Lavoratori Whirlpool al Mise, Fiom: “Oggi vogliamo concretezza”

ROMA – Lavoratori ex Whirlpool, arrivati stamattina a Roma, hanno raggiunto il Mise dove alle 13 è fissato un incontro. “I lavoratori sono sommersi da parole e impegni verbali- afferma Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom- ma abbiamo uno stabilimento, i soldi del Pnrr, un progetto di mobilita’ sostenibile: oggi vogliamo vedere i piani industriali e sapere quando i lavoratori potranno essere assunti, per iniziare da subito a formarli e riqualificarli”.



Tibaldi osserva che il governo “ha annunciato che oggi al tavolo saranno presenti le aziende e illustreranno i loro piani industriali. Noi chiediamo che lo stabilimento di Napoli venga ceduto solo a una o più imprese, pubbliche o private, in grado di garantire un progetto industriale e l’assorbimento di tutti i lavoratori. Il progetto- conclude- va messo a terra con impegni da parte di ogni: oggi cerchiamo concretezza”.