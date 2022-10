Operai Whirlpool Napoli bloccano l’autostrada: “È finito il tempo di aspettare”

NAPOLI – Corteo degli operai dell’ex Whirlpool di Napoli: partiti dalla fabbrica di via Argine, i lavoratori si sono fermati all’altezza del bivio autostradale A3/A1. L’intenzione, da quando appreso dalla Dire, era di proseguire con il blocco “ad oltranza” fino alla convocazione da parte della Prefettura. Una volta ottenuta la richiesta di essere ricevuti, i manifestanti hanno liberato il blocco e hanno fatto ritorno allo stabilimento di via Argine.

“È finito il tempo di aspettare. La politica – sostiene Antonio Accurso, segretario regionale Uilm Campania – non può pensare che i lavoratori della Whirlpool, dopo tre anni di lotta ed uno di attesa, siano ancora qui aspettando un progetto senza dire niente. Ci devono far capire cosa si è formato, ci devono convocare, ci devono spiegare come sarà realizzato il progetto di reindustrializzazione“.

