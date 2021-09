Morto in pista il cugino di Maverick Viñales, il pilota aveva 15 anni

ROMA – È morto Dean Berta Vinales. Il pilota 15enne del WorldSSP300 è deceduto in seguito alle ferite riportate nel grave incidente in cui è rimasto coinvolto in Gara 1 sul circuito di Jerez, in Spagna, in occasione dell’appuntamento del Mondiale di Superbike. Il ragazzo, cugino del pilota della MotoGp, Maverick, ha riportato serie lesioni alla testa e al torace: i mezzi di soccorso sono immediatamente giunti sul luogo dell’incidente conducendo le prime operazioni in pista e poi all’interno nel Centro Medico del circuito, risultate poi vane.