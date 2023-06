Usl Valle d’Aosta: “Stop a prenotazioni vaccino Covid sul portale Poste”

Aosta, 25 giu. – Dal 24 giugno non si può più utilizzare il sistema delle Poste italiane per la prenotazione e la registrazione delle vaccinazioni anti-Covid. Lo ha comunicato l’Usl della Valle d’Aosta in una nota. La migrazione sul portale di Poste era avvenuta il 5 novembre 2021. La vaccinazione, che avverrà nella sede della ex maternità, ad Aosta, in via Saint Martin de Corléans 250, dovrà essere prenotata al numero 0165-546080 attivo dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 15. Nei prossimi due mesi le vaccinazioni saranno eseguite il venerdì pomeriggio dalle 14 alle 15 il 7 e 21 luglio e il 4 e 18 agosto.

“Lo ‘spegnimento’ delle prenotazioni sul portale di Poste italiane rappresenta un ulteriore tassello verso il ritorno alla normalità post pandemia”, ha affermato l’azienda sanitaria valdostana, ricordando che lo scorso 15 marzo il polo vaccinale alla Grand Place di Pollein ha terminato la sua attività ed è stato restituito al Comune di Pollein. Era stato aperto il 15 novembre 2021 in sostituzione del centro vaccinale anti Covid allestito al Palaindoor di Aosta.