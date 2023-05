Ancora allerta meteo per l’Emilia-Romagna: temporali, venerdì rischio esondazioni

BOLOGNA – Confermate anche per domani l’allerta meteo rossa e arancione (per la parte collinare) nelle zone colpite dall’alluvione, tra bolognese e Romagna. Per domani non sono previste precipitazioni sul territorio regionale ma i temporali attesi per oggi sulla dorsale appenninica “potranno determinare incrementi rapidi dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con propagazione ed interessamento dei tratti arginati di pianura nelle prime ore della mattina di domani“.

Pertanto, recita ancora l’allerta della Protezione civile valida per le 24 ore di domani, “permangono condizioni di criticità idraulica rossa nella pianura bolognese, ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua, che gravano sul reticolo secondario e di bonifica, interessato ancora da livelli idrici elevati“.

IN COLLINA RESTA RISCHIO FRANE

Nelle zone montane e collinari centro-orientali della regione, invece, “permangono ancora condizioni di saturazione dei suoli favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento e colamento lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili”.

