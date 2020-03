Coronavirus, numeri in lieve diminuzione: 3.491 nuovi positivi e 683 decessi

ROMA – Sono 683 i nuovi decessi per l’epidemia di coronavirus nella giornata di oggi. Un dato che porta il totale delle vittime a 7.504. I nuovi positivi sono 3.491, per un totale di contagiati di 57.521. Di questi, 30.920 sono in isolamento domestico mentre 3.489 in terapia intensiva. I nuovi guariti, invece, sono 1.036 per un totale di 9.362. Questi i dati diffusi da Agostino Miozzo, direttore del dipartimento di protezione civile, durante la quotidiana conferenza stampa sull’epidemia di Covid-19 in Italia.

“Due parole sul dottor Borrelli- aggiunge Miozzo- ha accusato sintomi febbrili e per senso di responsabilità e precauzione ha deciso di rientrare nel proprio domicilio, dove attualmente si trova”.

I numeri sono in lieve diminuzione rispetto a ieri, quando i decessi erano 743 mentre il numero di nuovi positivi era di 3.618 per un totale di 54.030 contagiati.



LEGGI ANCHE: