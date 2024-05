Bare in piazza della Scala a Milano: sono 172, quanti i morti sul lavoro del 2023 in Lombardia

Una fila di 172 bare in piazza della Scala a Milano: l'iniziativa, per sensibilizza sul tema dei morti sul lavoro, è stata organizzata dalla Uil

MILANO – Una piazza della Scala inedita, con il salotto di Milano cosparso di 172 bare, tante quante sono state le vittime sul lavoro del 2023 della Lombardia. È lo scenario offerto stamane a cittadini e turisti dalla Uil per stimolare le istituzioni sul problema dei morti sul lavoro. Ad ascoltare il segretario Uil Pierpaolo Bombardieri anche il sindaco Giuseppe Sala.

“Le bare portate nelle piazze più importanti delle grandi città italiane stanno a testimoniare la necessità di fare di più. Continuiamo a chiedere alla presidente del consiglio di convocare subito un tavolo e che questo diventi il tema prioritario del governo mettendo allo stesso tavolo associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, i ministri che possono dare una mano. Bisogna fare di più e bisogna fare presto”, ha detto Bombardieri, che ha anche insistito sull’introduzione del reato di omicidio sul lavoro. “Un paese che ha l’omicidio nautico ha necessità di riconoscere che quando sui posti di lavoro vengono modificate le strutture che dovrebbero garantire la sicurezza in quel caso noi non abbiamo incidenti, sono omicidi e vanno trattati come tali”.