ROMA – La camera ardente di Maurizio Costanzo sarà allestita sabato e domenica presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola). Apertura al pubblico il 25 febbraio dalle 10.30 alle 18 e il 26 febbraio dalle 10 alle 18 (è raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2). I funerali si svolgeranno lunedì 27 febbraio, alle ore 15, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Il noto giornalista e conduttore televisivo è morto oggi a 84 anni. Era sposato dal 1995 con Maria De Filippi, la quale in un’intervista di qualche mese fa, aveva dichiarato di aver paura di non riuscire a stargli accanto nel giorno della morte.

LEGGI ANCHE: È morto a 84 anni il giornalista e conduttore tv Maurizio Costanzo

Morte Maurizio Costanzo, salta la programmazione di ‘Uomini e Donne’

VIDEO | Quando Maurizio Costanzo lanciava una giovanissima Giorgia Meloni: “Siate incazzati”